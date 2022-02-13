Ольгу Орлову сразила болезнь: Страдает

Ольга Орлова призналась, что ежегодно ее сражает страшный недуг.

Ольга Орлова недавно рассказала подписчикам о своих страданиях. Как оказалось, артистку уже долгое время мучает поллиноз. Об этом она рассказала подписчикам в своем "Инстаграм". Это риноконъюнктивит, который проявляется сезонно. Возбудителем аллергической реакции является пыльца растений. Кстати, раньше этот недуг называли сенной лихорадкой. Дело в том, что несколько веков назад предполагали, что причиной болезни является скошенная трава, идущая впоследствии на сено. Именно поэтому болезнь прозвали сенной.

Стоит отметить, что страдают от поллиноза еще и домашние питомцы звезды. Оказывается, звезде "Дома-2" даже пришлось перестать брать животных в кровать. Теперь они меньше проводят время вместе.

Однако, по словам Ольги, она научилась справляться с недугом. Однако она все же предпочитает отлежаться, если это возможно. По признанию звезды, сон – это лучший способ вылечиться. Также она уверена, что нужно внутреннее спокойствие и чувство счастье. Это у нее тоже есть, ведь ее всегда поддерживает любящий муж. Кстати, певица совсем недавно вышла замуж за бизнесмена. Орлова до последнего скрывала свою личную жизнь, но о таком событии не смогла промолчать. Поэтому в своем микроблоге она торжественно объявила о бракосочетании.