Горе безмерно: Режиссер Тодоровский исчез после смерти 40-летней жены

Знаменитый российский режиссер Валерий Тодоровский потерял любимую супругу. Актриса Евгения Брик ушла из жизни в возрасте 40 лет из-за длительной болезни, которую держала в тайне. Теперь коллеги и журналисты пытаются достучаться до мужа покойницы, чтобы узнать подробности похорон. Однако ничего не получается.
Горе безмерно, поэтому режиссер исчез из поля зрения СМИ и всех любопытных зевак. Он не сделал никаких публичных заявлений. Народ бьет тревогу: до мужчины не могут дозвониться даже близкие друзья.
Известно, что семья покойной Евгении Брик живет в США, так что информация о месте похорон особенно актуальна. Но, увы, Валерий Тодоровский затаился и хранит молчание, в итоге ответа на назревший вопрос до сих пор не получено.
Напомним, официальная причина смерти актрисы не озвучена. О тяжком недуге звезды знали только доверенные лица, которых можно пересчитать по пальцам. Евгения Брик не афишировала болезнь — известно лишь, что проходила лечение в Соединенных Штатах.
Как писали "Дни.ру", дочери усопшей актрисы пока не говорят о трагедии. Существуют опасения, что психика наследницы Валерия Тодровского просто не выдержит такого удара. Бедная девочка осталась сиротой в 12 лет и больше не почувствует материнскую любовь.