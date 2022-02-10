"Так устала от всего этого!": Азизу настигла страшная беда

После свадьбы с молодым возлюбленным Алессандро Лортэ звезда лелеяла надежду стать матерью. Однако произошло большое несчастье, разрушившее эти планы. Артистка с супругом уже нашли женщину, которая согласилась выносить и родить чете малыша.
Этой дамой стала руководитель балета Азизы Марина Оганян. Азиза даже хотела поселить ее в своем подмосковном доме. Но случилось страшное. Певица рассказала, что в конце прошлого месяца Марине сделали подсадку эмбриона. Однако он не прижился. Медики успокаивали знаменитость увещеваниями о том, что с первого раза у многих этого не получается.
Врачи предложили сделать подсадку еще раз. Но Азиза наотрез отказалась. Она призналась, что по сей день не пришла в себя после эмоционального потрясения. Во второй раз переживать подобное она не хочет. По словам вокалистки, это было последней каплей, и она распрощалась с мечтой о материнстве.
"Так устала от всего этого!", – пожаловалась исполнительница. Она напомнила, что в течение года старалась: искала яйцеклетки, создавала гарем для молодого мужа, дошла до ЭКО. Азиза заявила, что теперь намерена посвятить себя только себе и зрителям. Артистка полна творческих идей и планов.
Как писали "Дни.ру", прошлый год стал знаковым в судьбе певицы. Она впервые вышла замуж. Многие осудили выбор звезды, поскольку избранник намного ее младше.