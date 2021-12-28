"Будет гарем": Азиза привечает дома любовницу мужа

2021 год стал знаковым в судьбе звезды 90-х, летом она сыграла свадьбу. Исполнительница хита "Все или ничего" впервые выскочила замуж в 57 лет. Певица Азиза выбрала в мужья итальянца Алессандро Лортэ, который намного ее моложе. Люди твердили, что этот человек обычный альфонс, но окрыленная любовью вокалистка никого не слушала.
Вскоре после ЗАГСа знаменитость пожаловалась на денежные долги, которые заставляют затянуть пояса потуже. Также певица Азиза узнала, что не может подарить супругу ребенка естественным путем. Приемное дитя и суррогатное материнство звезду не устроило. Она предложила мужу завести любовниц.
Звезда вспомнила про свои восточные корни и дала мужу возможность развлекаться в постели сразу с несколькими особами, чтобы они ему рожали детей. "Говорю мужу: давай у тебя будет маленький гарем, три жены, я буду старшая", — выразилась певица Азиза.
На передаче "Пусть говорят" знаменитость заявила, что первая любовница для Алессандро уже найдена, ее зовут Марина. Артистка привечает ее дома — специально выделила комнату с отдельным санузлом и балконом в роскошном особняке, чтобы женщина точно осталась.
В новеньких апартаментах звезда застелила любовное ложе для сексуальной жизни Марины. Артистка принимает любовницу мужа с распростертыми объятиями.
"Налегай, Марина, на витамины, чтобы родился здоровый крепыш, а может быть и двое", — обратилась к будущей соседке певица Азиза.