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Шоу-бизнес
"Будет гарем": Азиза привечает дома любовницу мужа

"Будет гарем": Азиза привечает дома любовницу мужа

Артистка пригласила к себе жить любовницу нового мужа. Певица Азиза сможет видеть и слышать, как благоверный сношается с новой пассией.
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2021 год стал знаковым в судьбе звезды 90-х, летом она сыграла свадьбу. Исполнительница хита "Все или ничего" впервые выскочила замуж в 57 лет. Певица Азиза выбрала в мужья итальянца Алессандро Лортэ, который намного ее моложе. Люди твердили, что этот человек обычный альфонс, но окрыленная любовью вокалистка никого не слушала.

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Вскоре после ЗАГСа знаменитость пожаловалась на денежные долги, которые заставляют затянуть пояса потуже. Также певица Азиза узнала, что не может подарить супругу ребенка естественным путем. Приемное дитя и суррогатное материнство звезду не устроило. Она предложила мужу завести любовниц.

Звезда вспомнила про свои восточные корни и дала мужу возможность развлекаться в постели сразу с несколькими особами, чтобы они ему рожали детей. "Говорю мужу: давай у тебя будет маленький гарем, три жены, я буду старшая", — выразилась певица Азиза.

На передаче "Пусть говорят" знаменитость заявила, что первая любовница для Алессандро уже найдена, ее зовут Марина. Артистка привечает ее дома — специально выделила комнату с отдельным санузлом и балконом в роскошном особняке, чтобы женщина точно осталась.

В новеньких апартаментах звезда застелила любовное ложе для сексуальной жизни Марины. Артистка принимает любовницу мужа с распростертыми объятиями.

"Налегай, Марина, на витамины, чтобы родился здоровый крепыш, а может быть и двое", — обратилась к будущей соседке певица Азиза.


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Певица Азиза. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 декабря 2021, 20:35 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За кого не стоит выходить замуж

комментарии

Ответить:

Гость927178
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Офигеть.как можно себя так не уважать...Работать не пробовала??? Ходить по шоу ниже плинтуса.
Гость931115
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Думаю, что это разводка. Просто выдали "сенсацию", за 3 миллиона. Деньги в дом.
Гость927540
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Почему русские дети должны жить в киргизской семье с плохой наследственностью ?
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