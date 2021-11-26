Сыгравшая свадьбу с молодым итальянцем Азиза оказалась по уши в долгах

Готовясь к свадьбе с итальянским бизнесменом Алессандро Лортэ, Азиза пребывала в приподнятом настроении, ведь она наконец нашла своего главного мужчину. Когда всем стало известно, что избранник Азизы – на самом деле уроженец СССР Александр Соколов, певица стала получать предостережения. Поклонники опасались за судьбу артистки, считая мужчину альфонсом, но это не изменило решение певицы.
Теперь Азиза уже несколько месяцев как счастливая жена, но люди все еще не доверяют ее избраннику. В очередном выпуске программы "Пусть говорят" на Первом канале, посвященном звездной паре, Лортэ отказался говорить, каким именно бизнесом он занимается. Мужчина заявил, что не обязан отчитываться, но работа у него есть.
Сама Азиза встала на защиту мужа, подчеркнув, что доверяет ему. К тому же, оказалось, что артистка и сама вся в долгах, поэтому молодому избраннику все равно рассчитывать особо не на что.
"У меня нет миллионов, у меня одни долги," – рассказала о своем бедственном положении после свадьбы певица.
Эти слова подтверждает и недавно появившаяся в СМИ информация о том, что Азиза задолжала банку крупную сумму и даже попала в черный список судебных приставов. Впрочем, счастье ведь вовсе не в деньгах – главное, чтобы в молодой семье Азизы царили любовь и взаимопонимание.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что выскочившая замуж певица Азиза поделилась другим горем.