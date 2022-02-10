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Шоу-бизнес
Пропала со всех радаров: Как живет Кондулайнен после инсульта

Пропала со всех радаров: Как живет Кондулайнен после инсульта

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен сделала громкое заявление о себе.
прочитано 261 раз

В 2020 году звездная блондинка и секс-символ Советского Союза Елена Кондулайнен всерьез подорвала здоровье. Ее экстренно забрала бригада скорой помощи. Врачи госпитализировали певицу и диагностировали у нее инсульт.

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Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен пропала

С тех пор знаменитость пропала со всех радаров. Реабилитация затянулась. Ни на светских мероприятиях, ни на экране ее никто не видел. Фанаты стали еще сильнее переживать за звезду. Но хуже всего, что ее потеряли даже на работе.

Сотрудник Театра Луны, где числится Елена Кондулайнен, рассказал, что в отдел кадров от звезды поступают краткие сообщения о болезни без подробностей. А коллега актрисы Евгений Герчаков заверил, что в учреждении никто не знает, что происходит с блондинкой. Перенесшая инсульт звезда попросту игнорирует телефонные вызовы.

Выходит, что после страшной напасти Елена Кондулайнен живет скрытно, отстраненно, и на работе даже не показывается. Тем не менее зарплату ей начисляют регулярно. Служащие Театра Луны надеются, что родственники заботятся о женщине, раз уж она не обращается за помощью к коллегам.

Журналисты все-таки смогли достучаться до певицы — она ответила на их звонок. Говорила звезда уверенно, но сформулировала мысль довольно расплывчато. Тем не менее корреспонденты получили исчерпывающий комментарий от Елены Кондулайнен.

"Оставьте меня в покое, я ничего не хочу. Ага, беспокоятся обо мне?!" — раздраженно высказалась артистка. Она добавила, что ни в чем не нуждается, так как находится на пенсии.

Уделенное внимание актрисе явно не понравилось. Елена Кондулайнен предпочла резко закончить диалог.


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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 февраля 2022, 11:46 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

60-летняя Елена Кондулайнен излучает секс

комментарии

Ответить:

Гость957670
Пожаловаться Ответить
Она просто понимает в каком мире живёт...журналисты звонят не из-за сочувствия, а ради сенсационной информации
1

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