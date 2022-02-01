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Шоу-бизнес
"Идиоты": Башаров набросился на журналистов из-за смерти

"Идиоты": Башаров набросился на журналистов из-за смерти

Марат Башаров не сумел совладать с эмоциями после вопроса о покойном отце.
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Актер крайне резко высказался о кончине родителя. Журналисты поинтересовались у звезды театра и кино, посетил ли он могилу биологического отца, умершего в 2021 году.

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Марат Алимжанович Башаров актер

Марат Башаров сделал вид, что не понял вопрос. "Какой папа умер?", – возмутился он. Артист заявил, что его родитель ушел в мир иной в 1995 году. "Идиоты", – обрушился он на журналистов.

Отметим, что будущую знаменитость растил отчим — слесарь-сантехник. В детстве Марат носил его фамилию — Юнисов. Ранее в шоу "Звезды сошлись" на НТВ брат Марата Башарова Вялит Билялетдинов сделал важное заявление.

Напомним, мужчина сообщил, что родной отец артиста умер в августе прошлого года. Актер не приехал на его похороны, но дал на погребение сто тысяч рублей. По имеющейся в СМИ информации, Марат Башаров так до сих пор и не посетил могилу биологического отца.

Осенью 2021 года звезда сериалов рассказал, как подвергся нападению. Это произошло, когда он прибыл на съемки в ЮАР, в город Йоханнесбург. Место, по словам актера, очень криминальное. По словам Марата Башарова, вечером там лучше не прогуливаться.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 11:37 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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