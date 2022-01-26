Избивший жену Башаров показал подросшего сына

Марат Башаров редко показывает публике своего наследника, но недавно он решил сделать исключение и пришел с сыном на премьеру фильма.

Недавно в столице отгремел премьерный показ фильма "Я – Златан". Он посвящен одному из наиболее знаменитых шведских футболистов. Желая ознакомиться с историей спортсмена, звезды шоу-бизнеса поспешили посетить мероприятия. Многие пришли с детьми. Так, вывела дочку в свет популярная телеведущая Дана Борисова. Также пришел Марат Башаров, который впервые за долгое время показал публике своего пятилетнего наследника.

Актер выбрал достаточно классический наряд. Он облачился в голубую рубашку, темную жилетку и серые брюки. Сына же он одел по-спортивному. Мальчик красовался на ковровой дорожке в красной толстовке.

Звезде "Битвы экстрасенсов" очень понравился фильм. Так, он отметил, что кино по-настоящему замечательное. Также он выразил надежду на то, что в будущем почаще будут снимать такие кинокартины. Увиденное так вдохновило артиста, что ему даже захотелось поиграть в футбол.

Напомним, что Башаров не так часто показывает общественности сына Марселя. Его артисту родила Елизавета Шевыркова. С женщиной актер познакомился в 2012 году. Сперва она была фанаткой Башарова, но в какой-то момент решилась написать ему. Марат согласился на знакомство, через некоторое время у пары завязался роман. Однако через несколько лет супруги развелись со скандалом. Елизавета обвинила мужа в избиении. Тогда многие коллеги актера отвернулись от него, посчитав его поведение непозволительным.