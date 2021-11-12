"Держал пистолет": Марат Башаров стал жертвой вооруженного нападения

Актер не сразу осознал опасность происходящего.

Звезда сериалов "Граница: Таежный роман", "Гадалка", "Женский батальонъ" и других Марат Башаров рассказал, как подвергся нападению. Воспоминаниями о преступлении артист поделился в свежем интервью.

Однажды Башаров прилетел на съемки в ЮАР, в город Йоханнесбург. Место, по словам актера, очень криминальное, в вечернее время там безопаснее из дома не выходить вообще.

Как-то Марат Башаров и его коллеги ехали на машине на съемочную площадку. На светофоре к их транспортному средству подошел чернокожий мужчина. Незнакомец завел разговор с водителем. Марат и другие пассажиры не понимали происходящего так как не знали языка.

В итоге шофер приказал киношникам покинуть салон авто. Водитель сказал артистам, что им придется подождать другую машину на перекрестке. Когда Башаров и его коллеги оказались на улице, незнакомец сел на водительское кресло, нажал на газ и был таков.

Марат не сразу понял, что он и его товарищи стали жертвами вооруженного нападения. Неизвестный и водитель говорили спокойным тоном, с их лиц не сходили улыбки.

"Но он просто отжал машину. Они мило, спокойно общались, а тот держал пистолет", – рассказал актер.

Позднее Марат Башаров узнал, что даже преступления в Йоханнесбурге совершаются с позитивом. Менталитет такой. "Люди друг другу улыбаются, даже если вытаскивают кого-то с оружием из машины", – поделился актер кино и сериалов.