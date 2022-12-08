Без трусов? Погрязший в грязном гействе Виторган сподобил любовницу на публичный разврат

Ходят слухи, что с весны экс-супруг Ксении Собчак живет в Израиле. На родине у Максима Виторгана осталась любовницу Нино Нинидзе, и какие между ними отношения сейчас, не понятно.
Встречаться с молодой пассией актер начал в 2019 году. В то же время он умудрился погрязнуть в очень мерзкой и грязной истории, на всю страну объявив себя представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Комментируя фотографию друга Павла Деревянко, он написал: "Паш, я сдаюсь! Все, я гей".
Многие пользователи восприняли это как шутку, но некоторые отнеслись к ситуации здраво и не оценили столь скандальное признание Максима Виторгана. Но на решение Нино Нинидзе закрутить с ним роман, судя по всему, это не повлияло. Вот только жаль, что закончился он расставанием – если верить слухам.
В микроблоге грузинской актрисы уже давно довольно печальные посты, которые народ связывает с отъездом актера. Но, кажется, расставание со звездой кино сподобило ее не только на грусть, но и на публичный разврат – так считаю по крайней мере люди. На странице артистки можно найти не мало довольно пошлых снимков, под одним из которых, к примеру, появился комментарий: "Максим похоже все".
На этот раз она вновь потравила фанатов, разместив фотографию, на которой, оголив свой живот, будто засовывает руку в расстегнутые штаны. Из-за кисти, закрывающей обзор на ее интимное место, назревает вопрос – надела ли пассия Максима Виторгана нижнее белье или же она без трусов?