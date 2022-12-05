Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину

В Санкт-Петербурге прошла церемония вручения юбилейной народной премии "Звезды "Дорожного радио". Королем вечера стал Филипп Киркоров, который исполнил "Цвет настроения", "Раненый" и дуэт с Аnna Аsti "Хобби". А за кулисами с ним встретился корреспондент "Дни.ру". Певец был в ударе!

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