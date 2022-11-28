"Пошла на ***": Киркоров плюнул в попутавшую берега Шукшину

Когда Филипп Киркоров с отцом Бедросом, дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином появился на открытии ГУМ-катка на Красной площади, то, казалось, что тут появилась еще одна новогодняя елка – так ярко и броско был одет король российской эстрады. Не менее вызывающими оказались и его высказывания.

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