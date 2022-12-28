Завистливая Семенович впилась в набухшую грудь Орловой: Тити больше, чем у меня

Телеведущая и бывшая участница группы "Блестящие" Ольга Орлова находится на последнем сроке беременности. 45-летняя звезда ждет ребенка от бизнесмена Валерия, за которого вышла замуж в прошлом году. Знаменитость постоянно находится на связи с поклонникам – делает публикации в популярной социальной сети. Мимо недавних кадров экс-певицы не смогла пройти Анна Семенович.
42-летняя обладательница пышного бюста обратила внимание на изменения в теле Орловой. Анну впилась взглядом в набухшую грудь Ольги. "Тити больше, чем у меня", – прокомментировала Семенович свежую фотографию коллеги по цеху. Интернет-пользователи решили, что певица по-доброму завидует ведущей "Дома-2".
К слову, беременная телезвезда ответила Анне остроумно: "Это пройдет". Орлова знает, что после беременности и грудного вскармливая грудь становится меньше, не понаслышке. 21 год назад она родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова, с которым рассталась в 2004-м.
Ранее Анна Семенович объяснила, почему мужчины приходят в восторг, рассматривая ее пышный бюст. По словам певицы, у представителей сильного пола вырабатывается гормон счастья при виде большой груди, потому что им кажется, что там молочко. Мол, это из детства. Подробнее об этом писали "Дни.ру".