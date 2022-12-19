"Не стоял": беременная Орлова выставила потерявшего достоинство мужа с пожитками за дверь

Ольга Орлова знает себе цену и не позволит сидеть у себя на шее.

Осенью прошлого года российская певица Ольга Орлова второй раз вышла замуж. Артистка стала женой своего давнего поклонника, бизнесмена по имени Валерий, который осмелился подойти к ней в ресторане и познакомиться. Он сразу покорил сердце звезды, и теперь 45-летняя Ольга Орлова ждет от него ребенка. Этой зимой у пары родится девочка. Планируется, что семейство будет жить в новом доме, где сейчас идет ремонт. А пока пара ютится в коттедже артистки.

Ольга Орлова говорила, что не в восторге от того, что муж переезжает к жене после свадьбы, однако так сложились обстоятельства из-за многочисленных домашних животных артистки (у Ольги Орловой на тот момент было пять собак). К тому же, Валерий взял все расходы по дому и быту на себя. Таким образом скоро семья переедет в новый дом, и можно будет сказать, что Орлова выставила мужа с его пожитками из своего собственного жилья.

Во время бракосочетания бывшая солистка группы "Блестящие" тоже отступила от традиций и не стала брать фамилию мужа. Все-таки на тот момент ее имя уже работало на нее.

"Даже вопрос этот не стоял. Слишком много документов менять", – отметила Орлова.

Именно поэтому Орлова и муж не стали ничего обсуждать, а разбежались в этом опросе, оставшись каждый при своей фамилии. Кто-то может предположить, что мужчина так теряет свое достоинство, но звезда считает все это предрассудками.