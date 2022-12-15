Возбужденные мужики облизали вывалившиеся груди Семенович: Там молочко

Анна Семенович всегда привлекала внимание своими пышными и сексуальными формами.

Экс-солистка "Блестящих" славится многими своими талантами: она и актриса, и певица, и боец за права пышечек. Ну, и конечно особую популярность обрела ее грудь довольно больших размеров! Мужчины по всей России мечтали и мечтают дотронуться до этих аппетитных шариков – по крайней мере, именно такие комментарии появляются под фотографиями Анны Семенович, на которых она вываливает груди.

Видя шикарные буфера артистки, мужчины возбуждаются и буквально облизывают ее – словесно, конечно, делая комплименты. Это опять же можно наблюдать в социальных сетях певицы. Впрочем, знаменитая блондинка нашла объяснение тому, почему представители сильного пола падкие на большую грудь – у них, по ее словам, вырабатывается гормон счастья.

"Потому что ему кажется, что там молочко. Знаешь, это что-то из детства", – поделилась Анна Семенович с Аллой Довлатовой.

Более того, ссылаясь на исследования ученых, звезда заявила, что буфера имеют и лечебный эффект: мол, если мужчина часто пялится на большую грудь, у него сокращается риск инфарктов и инсультов. Вот такие, получается, волшебные у артистки шарики, которыми она гордится.

"А если он еще ее потрогал, то он самый счастливый на свете!" — смеясь, заверила Анна Семенович.

