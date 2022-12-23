"Дочь постоянно видит в окно инопланетные корабли": как живет Лель после изъятия пришельцами органов

Сегодня про Катю Лель пишут в основном в связи с тем, что в 16 лет ее якобы похитили инопланетяне. Она была вынуждена хранить эту тайну 28 лет, а потом решила ее поведать миру. Кто-то будет крутить у виска, кто-то – хихикать в кулачок, кто-то подвергнет певицу хейту. Корреспондент "Дни.ру" на дня рождения журналиста Алены Жигаловой прямо спросил звезду, насколько серьезна она в своих признаниях.



"Катя Лель сняла на видео НЛО", "Катя Лель призналась, что в детстве ее похищали НЛО", "У меня есть два клона на других планетах", – такими заголовками пестрит Интернет. "Я бы очень хотела, чтобы это все было лишь хайпом, – вздыхает Катя. – Но это все случилось со мной на самом деле, к сожалению".

Певица уверяет, что пришельцы забрали у нее – без боли и крови – несколько зубов для своих экспериментов. После потери этих органов ротовой полости пор она стала слышать голоса, а пришельцы, как уверяет звезда, постоянно следят за ней.

"Это был очень сложный период, который пришлось пережить, – пояснила Катя. – С другой стороны, мой пример может показать людям, что пришло уже время быть осознаннее и принимать какие-то вещи более адекватно. Я знаю, что есть люди, которые полагают, что я это все придумала, но меня это не обижает уже – я их понимаю. Хотя в ту пору мне было обидно, что мне не верят. Просто понимала, что люди в такой информации просто не готовы".

При этом, по заверению Лель, все родные и близкие не сомневаются в правдивости ее слов. "Естественно, они мне верят, потому что видели все своими глазами, – божится артистка. – А дочка (Эмилия Кузнецова, родилась 8 апреля 2009 года – Прим. ред.) сама это все видит и слышит, постоянно видит в окно инопланетные корабли. Причем в любой стране мира она видит, что корабли пришельцев со мной рядом всегда".

При этом, по словам артистки, она не знает, как в связи с пришельцами к дочери относятся одноклассники – не троллят ли. "Эмилия лишнего не говорит, она скромна", – пояснила Катя.