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Шоу-бизнес
"Наверно, я плохой": бесстыжий Маликов бросил жену на сносях

"Наверно, я плохой": бесстыжий Маликов бросил жену на сносях

Дмитрий Маликов – человек легкий на подъем. Позвали его озарить очередной вечер своим сиянием и голосом – он уже, предвкушая момент, когда поднесет ко рту микрофон, мчится на такси, позабыв про весь остальной мир.
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Конец декабря – время суеты, когда каждой звезде нужно держать себя в тонусе. В любую секунду светского льва или львицу могут пригласить на премию, либо на какой-то званый ужин, где можно будет не только сплясать, но и спеть. Вот и вчера такой повод случился у Дмитрия Маликова: его пригласили на звездный вечер, где собрались все сливки Москвы.

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 Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Роскошно украшенный зал, куда был приглашен Дмитрий Маликов, был похож на сцену из зимней сказки, которую наполнили нарядные гости. Немного согревшись, некоторые из них решили спеть. Полина Гагарина,например, затянула песню "ВИА Гры", в которой лирическая героиня просила убить ее подругу, а Ольга Орлова дуетом с Жасмин голосами, будто полными слез, исполнили композицию "Земля, где так много разлук" из фильма "Гардемарины вперед".

К тем, кто взял в руки микрофон примкнул и Дмитрий Маликов, который решил исполнить один из своих хитов, под который большая часть гостей пустилась в пляс. Певца крупным планом снимала на видео Ольга Орлова, транслирующая вечернее веселье в свой личный блог.

В какой-то из моментов бесстыжий, как может подумать кто-то, Маликов, полностью погрузившись в исполнение песни, надменно прошел мимо снимающей его Орловой. Бросил, иными словами, молодую жену и будущую мать, которая сейчас практически на сносях, наедине с камерой.

Напомним, Ольга Орлова находится на поздних сроках беременности: роды назначены на февраль. Однако положение нисколько не тяготит 45-летнюю женщину: она полна энергии и сил. Звезда, словно стрекоза, скачет с тусовки на тусовку.

"Наверно, я плохой актер, Уже узнал весь двор, / О чем наш разговор. / Наверно, это лунный свет разгадал секрет, / Разгадал наш секрет", – сладко пел Дмитрий Маликов для Ольги Орловой и остальных гостей вечера.


Дмитрий Маликов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2022, 21:40 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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