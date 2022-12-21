Бросил жену и забрал ребенка: Застуканный с молодухой Маликов ушел в отрыв

Ушедший из дома Дмитрий Маликов нашелся на тусовке.

Сладкоголосого музыканта можно отнести к списку самых верных мужей в мире российского шоу-бизнеса. Артист женат уже больше 20 лет, причем в прессу ни разу не попадали какие-либо скандалы или любовные интриги, связанные с его семьей. Однако слухи о расставании Дмитрия Маликова с женой Еленой время от времени появляются, но, как мы видим, пара так и не развелась.

Несмотря на плотный рабочий график, певец старается довольно много времени проводить со своей семье, в которой явно души не чает! Кажется, что он на одной волне и с маленьким сыном, и со взрослой дочкой Стефанией. Так, недавно артист забрал своего старшего ребенка на одно из светских мероприятий. При этом жены рядом с ним не видно: то ли он бросил ее дома, то ли просто решил не фотографироваться с ней.

А вот снимок с дочерью появился в Сети – на страничке Стефании. Благодаря ему, подписчики звездной наследницы застукали Дмитрия Маликова в компании второй своей любимой женщины, которая, к слову, молодая красавица!

На нескольких кадрах он позирует со своей любимой молодой красавицей, меняя выражение лица. Каждый раз он расплывается в улыбке, а его наследница даже на одной из фотографий показала язык. В общем, видно, что Дмитрий Маликов и Стефания, окруженные софитами, едой, напитками и музыкой, буквально ушли в отрыв!