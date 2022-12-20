Оставшийся без денег за границей извращенец Панин готов торговать собой: Сладкий бизнес

Еще совсем недавно Алексей Панин, переехав в солнечную Испанию, жаловался на то, что он остался без денег, а возможности заработать практически нет. Но с началом спецоперации России в сопредельном государстве актер, заняв антивоенную позицию, стал привлекать к себе внимание протестными высказываниями.
Таким образом известный своими сексуальными извращениями артист, вероятно, завоевал уважение некоторых личностей на Западе и, как следствие, стал получать выгодные контракты. То есть теперь у него денежка водится.
Например, постоянным рекламодателем Панина стала контора, занимающаяся созданием уникальных паззлов. Недавно он получил паззлы с изображением героев фильма "Жмурки". На постере оказался и Алексей. Рекламируя паззлы, опальному актеру пришла идея – создать собственную линию головоломки.
Продавая паззлы со своим портретом, Панин, образно говоря, будет торговать собой, своим лицом. "Для меня это такой сладкий бизнес", – признался 45-летний скандальный артист.
Ранее Алексей Панин сдал себя с потрохами. Приехав в Таллин, он взялся за старое. Что произошло с артистом в столице Эстонии, писали "Дни.ру".