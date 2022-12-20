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Шоу-бизнес
Оставшийся без денег за границей извращенец Панин готов торговать собой: Сладкий бизнес

Оставшийся без денег за границей извращенец Панин готов торговать собой: Сладкий бизнес

Кажется, жизнь Алексея Панина за границей налаживается.
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Еще совсем недавно Алексей Панин, переехав в солнечную Испанию, жаловался на то, что он остался без денег, а возможности заработать практически нет. Но с началом спецоперации России в сопредельном государстве актер, заняв антивоенную позицию, стал привлекать к себе внимание протестными высказываниями.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Таким образом известный своими сексуальными извращениями артист, вероятно, завоевал уважение некоторых личностей на Западе и, как следствие, стал получать выгодные контракты. То есть теперь у него денежка водится.

Например, постоянным рекламодателем Панина стала контора, занимающаяся созданием уникальных паззлов. Недавно он получил паззлы с изображением героев фильма "Жмурки". На постере оказался и Алексей. Рекламируя паззлы, опальному актеру пришла идея – создать собственную линию головоломки.

Продавая паззлы со своим портретом, Панин, образно говоря, будет торговать собой, своим лицом. "Для меня это такой сладкий бизнес", – признался 45-летний скандальный артист.

Ранее Алексей Панин сдал себя с потрохами. Приехав в Таллин, он взялся за старое. Что произошло с артистом в столице Эстонии, писали "Дни.ру".

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2022, 18:10 Источник: Telegram-канал "Alexey Panin" ✓ Надежный источник
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