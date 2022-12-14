Грозила инвалидность: Воробей о жизни единственной дочери после серьезной операции за 7 миллионов

София – единственная дочь актрисы Елены Воробей – родилась 11 марта 2003 года. Ее отец – бизнесмен из Санкт-Петербурга Игорь Константинович – был женат, у него были свои дети. Разведясь с женой, на Елене Воробей он так и не женился... Он умер от последствий падения с лестницы, получив перелом основания черепа. А потом беда случилась и дочкой актрисы...

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