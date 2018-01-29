Эротические фото работниц кранового завода

Набережночелнинский крановый завод (НЧКЗ) выпустил календарь "Мужской" с эротическими фотографиями своих работниц. На снимках красотки предстали в разных образах. В основе сюжета каждого разворота календаря лежит идея, что девушки могут вживаться в типично "мужские" образы, оставаясь при этом неизменно привлекательными. Насладиться фотографиями можно в галерее Dni.Ru.
Дарья Хохлова вошла в топ-15 самых красивых девушек мира на международном конкурсе "Мисс туризм мира"
Влюбленных засняли в аэропорту
Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года
На красной дорожке засветился весь бомонд отечественного кинематографа
Выход в свет актрисы стал сенсацией
Актриса имела неподражаемый тембр голоса
Анна Полина поборется за приз в категории "Лучшая иностранная актриса года"
Популярная актриса празднует юбилей
Церемония состоялась в столичном Доме композиторов
Состоялась церемония награждения престижной кинонаграды
Элина Мазур явилась с повинной
Шокирующие откровения возлюбленного звезды фильма "Девчата"
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело
Виталина жаждет встречи с Арменом Борисовичем