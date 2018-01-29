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Янв. 29, 2018
просмотры: 123

Эротические фото работниц кранового завода

567

Набережночелнинский крановый завод (НЧКЗ) выпустил календарь "Мужской" с эротическими фотографиями своих работниц. На снимках красотки предстали в разных образах. В основе сюжета каждого разворота календаря лежит идея, что девушки могут вживаться в типично "мужские" образы, оставаясь при этом неизменно привлекательными. Насладиться фотографиями можно в галерее Dni.Ru.

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