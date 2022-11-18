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Шоу-бизнес
Кабаева впервые привела сына на хоккей: видео

Кабаева впервые привела сына на хоккей: видео

Кабаева не стала скрывать успехов своего сына, ведь его отец тоже любит спорт.
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В Сети набирает популярность однофамилица известной гимнастки Алины Кабаевой, модель, танцовщица и блогер Саша Кабаева. Она активно ведет соцсети и общается с поклонниками, часто участвует в фотосессиях и популярных клипах.

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С 2016 года Кабаева являлась женой известного спортсмена по тайскому боксу Александра Липового. Девушка ждала его из тюрьмы, куда тот попал за мошенничество, однако после его освобождения семья распалась. После развода популярность Кабаевой, в частности, из-за громкой фамилии, только продолжила расти. Кстати, по неподтвержденной информации, ее настоящие имя фамилия – Алина Кабаева, то есть она, вероятно, полная тезка прославленной гимнастки и общественника.

От бывшего мужа Кабаева воспитывает сына. На днях она рассказала в своем аккаунте о первых успехах маленького мальчика, который пошел по стопам отца и тоже стал заниматься спортом. Судя по всему, в воспитании ребенка Кабаевой помогает ее отец.

В своем телеграм-канале Кабаева опубликовала видео, на кадрах которого мужчина надевает внуку коньки перед выходом на лед.

"Дедушка привел первый раз на хоккей", – написала Саша Кабаева.

Юный спортсмен может в будущем захотеть зарабатывать на хоккее, как папа. Однако до 18 лет сделать это будет ему непросто, сообщает Пятый канал. По данным опроса, более 90 процентов российских школьников хотели бы работать, но получается это у единиц. Многие работодатели не хотят связываться с несовершеннолетними.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Детский хоккей. Фото: Sergey Smirnov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2022, 15:56 Источник: Телеграм-канал Саши Кабаевой • Требует проверки
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