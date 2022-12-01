Брошенную Виторганом любовницу поймали за ласками с молодым мужиком: Люблю!

Где находится Максим Виторган, до конца не ясно, а его возлюбленная, кажется, вернулась к привычной жизни.

Поговаривают, что с весны экс-супруг Ксении Собчак живет в Израиле, хотя сам он эту информацию никак не комментирует. Но нельзя не игнорировать фотографии с Земли Обетованной, где Максим Виторган позирует рядом с переехавшими туда звездами, среди которых была даже Алла Пугачева.

Когда слухи об отъезде актера поползли, стало понятно, что любовницу он с собой не взял, бросив одну в России. Не понятно, какие отношения сейчас между Нино Нинидзе и звездой отечественного кино, но в одном из последних постов в своем микроблоге он намекнул, что вроде как с возлюбленной не расставался.

После пропажи Максима Виторгана актриса время от времени публиковала неоднозначные и весьма печальные посты, которые фанаты связывали с ее разрывом с экс-супругом Ксении Собчак. Сейчас же Нино Нинидзе светится от счастья и прекрасно выглядит! Возможно, разговоры о расставании – всего лишь слухи. Или актриса уже давно пережила этот неприятный момент.

Звезда снимается в разных проектах, благодаря одному из них поклонники поймали ее за ласками с молодым мужчиной. Артистка приняла участие в съемках блога о российских дизайнерах и в начале видео тепло обняла его ведущего, а он в ответ даже чмокнул свою гостью в щечку.

"Я люблю вещи, вещи любят меня!" – заявила Нино Нинидзе и отправилась примерять на себя разные образы. Глядя на бесконечные преображения актрисы, ясно одно: если Максим Виторган действительно ее бросил, то потерял прекрасную женщину!