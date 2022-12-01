Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег

На протяжении нескольких лет дочь прославленной артистки боролась со страшными последствиями наркотической зависимости. Чего только не было в отношениях родственниц: Татьяна Плаксина обвиняла знаменитую мать в насилии, сбегала в США к отцу, где вела себя тоже довольно странно. В конце концов история с наркотиками осталась позади, а девушка воссоединилась с Любовью Успенской.
Сейчас в отношениях матери и дочери тишь да гладь. А артистка, кажется, решила помочь наследнице пробить дорожку в мир шоу-бизнеса, ведь Татьяна Плаксина вдруг решила посвятить свою жизнь музыке. Звезда не скрывает, что вложила в кровинушку не мало средств, но они, по ее словам, окупятся.
"Деньги будут сыпаться на меня дождем", – говорила о своей позиции Любовь Успенская в одном из интервью.
Судя по всему, ради этой цели Любовь Успенская даже занялась внешностью дочери. Нельзя не признать, что прежней Татьяны Плаксиной уже не стало: внешне она за последнее время сильно изменилась. Поклонники гадают, результат ли это хирургического вмешательства. Точку поставил пластический хирург Владимир Плахотин, заявив, что ее точно перекроили и закололи.
"У Татьяны, конечно, сделана пластика носа. И костного отдела, и хрящевого. Переделали по полной, и, думаю, даже не один раз. Подкачаны губы, скулы и носогубка. Видно, что колола ботокс", – сказал специалист про дочь Любови Успенской.