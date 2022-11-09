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Шоу-бизнес
Тест: угадайте советский фильм по кадру

Тест: угадайте советский фильм по кадру

Насколько хорошо вы помните советские фильмы, в которых знаменитые актеры снялись в необычных образах? Подсказывать не будем!
прочитано 209 раз

В Древней Греции мужчины всегда исполняли женские роли – таков уж был порядок. В японском театре кабуки до сих пор сохранилась эта традиция.

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Тест: как хорошо вы помните СССР?

В современном мире такое случается уже нечасто, а поэтому вдвойне интереснее смотреть за актерами мужчинами, отважившимися примерить на себя женский образ. Впрочем, чего уж говорить, за девушками, решившими стать в кино или на сцене парнями, смотреть не менее увлекательно.

Сможете отгадать советский фильм по кадры, на котором актеры предстали в нетипичных амплуа?

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Фото: Alexander Legky / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 ноября 2022, 21:42 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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