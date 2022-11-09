"Нет смысла делать операцию": на изуродованной жене Аршавина поставили крест

Личная жизнь футболиста Андрея Аршавина некоторое время назад была наполнена громкими событиями. Скандальное расставание с Юлией Барановской, суды за алименты, новый брак с Алисой Казьминой и новый развод.
Теперь бывшая жена Андрея Аршавина судится с его матерью и занимается своим лечением. Напомним, что нос Алисы претерпевает изменения по неизвестным причинам. Одни говорят, что это последствия ринопластики, другие называют аутоиммунное заболевание.
На днях мать Алисы Казьминой заявила, что дочь сейчас находится на очередном курсе лечения. Дела у бывшей Андрей Аршавина идут неплохо, но еще предстоит провести много времени в клинике. Она добавила, что прошлые обиды позади и они с дочерью наладили отношения.
Консультацию по внешности жены Андрея Аршавина дал пластический хирург Паруйр Минасян. По его мнению, из-за особенностей здоровья Алисы нельзя просто закрыть нос другой тканью.
"Это аутоиммунное заболевание… Возможно, все повторится. Поэтому нет смысла делать операцию", — поясняет хирург. Можно сделать вывод, что на красивом носе изуродованный жены Андрея Аршавина поставили крест.