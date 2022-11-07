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Шоу-бизнес
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына

Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына

В Дубае состоялась международная премия арабского мира DIAFA-2022. Народная артистка России Анита Цой стала первой и единственной на данный момент представительницей нашей страны, которой была вручена престижная престижная награда.
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По мнению жюри, Анита Цой сочетает в себе мультикультурные традиции, занимается сохранением семейных ценностей, благотворительной и общественной деятельностью. Все это максимально соответствуют требованиям к лауреатству премии.

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 Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

Для красной дорожки и церемонии награждения певица выбрала эффектный яркий образ, олицетворяющий солнечный Дубай. Интересно, что на премию 51-летняя Анита прибыла в сопровождении сына Сергея Цой. Оказалось, что он – нереальный красавец! Настоящий принц востока! Завидный жених!

Фото: пресс-служба

Певица редко о нем говорит и совсем никогда не показывает. Известно только, что, ему 30 лет. В интервью, которое певица давала два года назад "Дни.ру", она рассказывала: "Громкие имена родителей очень мешают детям, как мне кажется. А тут было не только мое, но и папино (Сергей Цой, бывший пресс-секретарь мэра Москвы, – Прим. ред.). И мне кажется, что сын принял верное решение, уехав учиться в Лондон, где поступил на программу MBA (магистр делового администрирования, престижная квалификационная степень, которую получают выпускники специальных бизнес-школ – Прим. ред.), чтобы никто ничего не думал и не сравнивал. Но, надеюсь, вернется в Россию".

Фото: пресс-служба

Певица уверяла, что наследник очень самостоятельный. "Шесть лет назад Сергей пошел на работу и все, перестал брать у нас деньги, – пояснила звезда. – А до того, пока учился, состоял у нас на обеспечении, конечно. Мы ему купила квартиру в Москве, потому что сами живем за городом и ему неудобно было на учебу добираться. Машины у него не было – говорит, что ему не положено, потому что пока не заработал на свою".

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: пресс-служба
Автор: 7 ноября 2022, 16:55 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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