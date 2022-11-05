Рыдающая Успенская бросилась целовать померкшее лицо Баскова после смерти: Скучаю и тоскую

Николай Басков встретился с Любовью Успенской. Правда, уже проиграв битву смерти. Певица не смогла сдержать слез.

На экраны телевизоров накануне вышел новый выпуск шоу "Ну-ка, все вместе", поражающего своей масштабностью и грандиозностью. Приглашенные артисты выступают на сцене перед целой сотней человек! Ради них даже пришлось построить огромную трибуну, на которой и расположились все члены жюри. Среди них: композиторы, диджеи, блогеры и многие другие.

Приглашенной звездой вчерашнего выпуска стала Любовь Успенская. Исполнительница зашла сразу с козырей: спела для всех присутствующих одну из самых своих коронных песен: "К единственному нежному".

"По счастью безмятежному скучаю и тоскую", – на разрыв повторила буквально рыдающая Любовь Успенская, после чего бросилась целовать Николая Баскова.

Это взаимодействие, к счастью, хоть немного подсветило радостью померкшее лицо Николая Баскова, ставшее таким после смерти отца. Внешность певца и телеведущего, напомним, сильно изменилась в худшую сторону. Как стало известно, из-за кончины родителя Николай Басков столкнулся с сильнейшим стрессом. Именно душевные страдания, по мнению многих, и стали причиной того, что певец раздулся и буквально посерел.

Как накануне писали Дни.ру, совсем недавно Николай Басков стал гостем передачи Бориса Корчевникова, где даже разрыдался пока вспоминал своего умершего отца.