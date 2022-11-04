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Шоу-бизнес
"Для облизывания": вывалившая грудь красотка из "Уральских пельменей" довела толпу мужиков до оргазма

"Для облизывания": вывалившая грудь красотка из "Уральских пельменей" довела толпу мужиков до оргазма

Юлия Михалкова опубликовала пикантные фото.
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Известная российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова получила широкую популярность, играя в шоу команды КВН "Уральские пельмени" на телеканале СТС. Многие поклонники проекта отмечали, что юмористка стала самой красивой участницей телешоу.

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Она и сейчас продолжает радовать фанатов своей красотой. Конечно, артистка уже не принимает участие в телепроекте, но по доброй памяти ее продолжают назвать красоткой из "Уральских пельменей".

Юлия Михалкова в свою очередь не дает поклонникам сомневаться, почему именно она стала красоткой популярного телепроекта. Кстати, после ухода из юмористического шоу артистка не попала под забвения, а, наоборот, продолжила уже более яркую сольную карьеру.

Сегодня она ведет довольно активный и, к радости фанатов, открытый образ жизни. Телеведущая не стесняется делиться в социальных сетях снимками, публикую даже вполне себе пикантные фото.

На днях Юлия Михалкова поразила поклонников новым образом. Она сфотографировалась в настолько откровенном черном платье, что пышная грудь, можно сказать, вывалилась наружу. Открытые ноги тоже поразили публику.

Подписчики оценили анатомические подробности звезды "Уральский пельменей". Дошедшая до оргазма толпа мужиков осыпала красотку горячими комментариями, например, "красивые нежные гладкие ноги для облизывания".

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 ноября 2022, 08:28 Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник

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