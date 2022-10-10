"С детьми": ставшая мамой красотка из "Уральских пельменей” Михалкова приласкала сладкие попки

В микроблоге Юлии Михалковой из "Уральских пельменей" можно найти фотографии из разных локаций — яхты, отели, студии или курорты. Но едва ли подписчики могут поймать кадры, на которых актриса показывает живые эмоции "не для глянца".
На днях красотка из "Уральских пельменей" засветилась на съемках нового выпуска шоу "Видели видео". Ставшая "собачьей" мамой на несколько часов актриса решила запечатлеть этот момент. В социальных сетях Юлия Михалкова показала, как приласкала сладкие попки участников шоу — собачек, героев передачи.
Кроме этого, Юлия выложила и отдельное фото с милым серым щенком корги. Кажется, питомец отказывался выполнять команды актрисы шоу "Уральские пельмени".
"Как с детьми. Они, может быть, и дрессированные, но когда нужно — ничего не делают", — пошутил за кадром неизвестный мужчина.
RT напоминает владельцам животных о том, как важно защитить питомцев от насекомых даже в осенний период. В беседе с изданием ветеринар Лидия Лисичкина предупредила хозяев об опасности укусов кровососов. Для снижения риска эксперт советует обзавестись специальным ошейником и спреем. Надеемся, что Юлия Михалкова из "Уральских пельменей" будет ответственной хозяйкой, если когда-нибудь решит завести собаку.