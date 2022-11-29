Вредит репутации: соблазнившему студентку Гордону нашли неожиданную замену

Александр Гордон должен покинуть шоу "Мужское/Женское", считает продюсер.

Шоу "Мужское/Женское" выходит в эфир с 2014 года. Все восемь лет ведущими передачи являются Юлия Барановская и Александр Гордон, которые представляют женский и мужской взгляды соответственно на различные жизненные ситуации. Программа до сих пор является одной из самых популярных на Первом канале, поэтому ее съемки продолжаются.

Однако пора в шоу что-то менять, считает продюсер Дмитрий Ашуров. В недавней беседе с журналистами он признался, что хотел бы видеть на месте Александра Гордона другого ведущего, личная жизнь которого не будет вредить репутации передачи. По мнению продюсера, нынешний соведущий Барановской популяризирует лишь развод.

Ашуров нашел довольно неожиданную замену Гордону. Он считает, что на месте ведущего шоу "Мужское/Женское", которое занимает Александр, хорошо смотрелся бы музыкант и семьянин Владимир Пресняков. Говоря о полной замене ведущих популярной передачи, продюсер отметил: хорошими кандидатами являются Екатерина и Александр Стриженовы, которые в браке не один десяток лет.

Напомним, 58-летний Александр Гордон не так давно женился в пятый раз. Его новой избранницей стала 20-летняя студентка музыкально-педагогического института София Каландадзе. Примечательно, что девушка, соблазненная, мягко говоря, немолодым телеведущим, уже была в замужем.