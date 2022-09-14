"Караул!": Россия потеряла Юлию Барановскую

Новость об уходе Юлии Барановской расстроили народ.

Экс-супруга Андрея Аршавина полюбилась многим благодаря своей многолетней работе в шоу "Мужское/Женское". Однако с прошлой весны программа перестала выходить в эфир, что, наверняка, расстроило многих фанатов, а кого-то, может быть, и порадовал уход Юлии Барановской с телеэкрана.

Как бы там ни было, стоит признать, что Первый канал смотрят миллионы жителей нашей страны. Без доли скромности и преувеличения можно сказать, что телеканал – это олицетворение нашей огромной страны, это Россия! Убрав из сетки вещания "Мужское/Женское", народ потерял из виду такую талантливую ведущую!

Однако вот-вот все встанет на свои места. Накануне Юлия Барановская сообщила поклонникам радостную новость: она приступила к съемкам новых выпусков нашумевшего шоу, а вместе с ней и Александр Гордон. Как передает Пятый канал, звезда показала короткий ролик с площадки. "Ура! Без Вас, 1-ый канал потерял свою изюминку! С нетерпением жду!" – возрадовались россияне.

Но счастье охватило далеко не всех. Стоит напомнить, что некоторые программы были весьма неоднозначными с очень странными персонажами, так что, неудивительно, что возвращение шоу кого-то огорчило.

"Караул! Какая содержательная передача... Это надо такую фигню показывать", – возмутился народ под публикацией Юлии Барановской.