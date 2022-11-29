Потеряла память и карьеру после аварии: куда пропала звезда "Одиноким предоставляется общежитие"

Жизнь актрисы полностью изменилась после жуткого ДТП.

Вера Трофимова полюбилась публике, сыграв Милочку в фильме "Одиноким предоставляется общежитие". После громкого успеха очаровательной голубоглазой актрисе пророчили большое будущее и блестящую карьеру. Однако жизнь звезды пошла под откос после страшной трагедии.

Вера Трофимова появилась на свет в 1963 году и столкнулась с первыми трудностями еще в раннем детстве. Отец будущей артистки скончался, когда ей было всего шесть лет. После смерти главы семьи воспитание дочки полностью легло на плечи матери. Именно благодаря родительнице Вера попала в хореографическую школу и увлеклась сценой.

Трофимова хотела стать балериной, но мечтам не суждено было сбыться. В подростковом возрасте будущая звезда сломала ногу и была вынуждена оставить танцы. Однако желание выступать на сцене ее не покидало. После окончания школы Вера решила стать актрисой и отправилась покорять столицу. Ей удалось поступить в театральное училище с первой же попытки.

В начале 80-х Вера Трофимова впервые появилась на экранах. Юная актриса снялась в фильмах "Купальская ночь" и "Детский мир", а затем исполнила роль Милочки в картине "Одиноким предоставляется общежитие". Лента имела грандиозный успех у зрителей и прославила артистку на всю страну. Однако счастье от обретенной известности оказалось недолгим.

Карьера актрисы оборвалась после жуткого ДТП. Машину, в которой ехала звезда, занесло из-за гололеда и выкинуло в кювет. У Трофимовой случилось кровоизлияние в мозг, она потеряла память и с трудом встала на ноги. После тяжелой аварии знаменитости пришлось забыть об актерской карьере.

Личную жизнь артистки тоже нельзя назвать счастливой. Вера Трофимова ни разу была замужем и не нашла свою любовь. Зато у нее есть единственный сын Арсений. Актриса родила ребенка в 33 года и вырастила его одна. Звезда считает, что неудачи в ее личной жизни связаны с родовым проклятием, от которого в свое время страдала и ее мама.

Сейчас Вере Трофимовой 58 лет. Актриса давно на пенсии и живет очень скромно. Несмотря на нужду в деньгах, она не жалуется на судьбу. Главной опорой звезды "Одиноким предоставляется общежитие" остается сын, который давно вырос и во всем ее поддерживает.