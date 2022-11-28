"Не готов к нашим отношениям": пузатая Орлова приняла выбор объявившего об уходе мужчины

Микроблог Ольги Орловой — это не только место, где ведущая и певица делиться подробностями личной жизни, но и безопасное пространство для общения. Ольга помогает своим подписчикам решиться на перемены, поддерживает женщин и просто рассуждает на разные темы.
Часто в социальной сети звезды появляются посты о помощи животным, протекании беременности и советам по хозяйству. Но, конечно, главный вопрос большей части интерактива в блоге — как строить отношения. Пузатая Ольга Орлова уже приняла, что приходят к ней, когда наступают проблемы в личной жизни. Но будущая мамочка уверена, что счастливая женщина — это та, которая приняла выбор мужчины, объявившего об уходе.
"Много раз отвечала, никак не быть. Это точка, с вами расстались, нужно уметь принять выбор другого человека. Слабые люди говорят "я плохой, я тебе не нужен", вместо того чтобы рассказать о своих чувствах и сказать "милая извини, но я не готов к нашим отношениям", — говорит Ольга Орлова.
Конечно, многим подписчикам кажется, что это очень резкое заявление. Однако, сама Ольга убеждена, что отношения — это работа двоих людей. Кроме этого, любовь должна приносить счастье, а не страдания, считает Орлова.