"Лошадь не добитая": разошедшаяся Волочкова вцепилась в глотку жалкой сопернице

Как писали недавно Дни.ру, Анастасия Волочкова собирается провести несколько новогодних ночей в окружении незнакомцев. Дело это – сложное и требующее длительной подготовки, поэтому, как могли заметить подписчики балерины, она уже приступила к тренировкам.
На видео, опубликованном Анастасией Волочковой в ее личном блоге, показано то, как балерина тянет шпагаты во время ходьбы. Вначале она, широко раздвигая ноги и поднимая их вверх, проследовала с одного края спортивного зала в другой, а затем – сделала несколько "па", чтобы вернуться в изначальную точку.
Внимательные подписчики заметили, что во время тренировки Анастасия Волочкова была не одна: ее преследовала женщина в похожей одежде. Соперница повторяла движение за движением, стараясь ничуть не меньше, чем сама экс-прима Мариинского и Большого театров. К счастью, то была не настоящая противница, а лишь игра отражений: в спортивном зале Анастасии Волочковой установлено гигантское зеркало, помогающее ей в тренировках.
В конце видео разошедшаяся не на шутку балерина быстрыми движениями переместилась через весь кадр и вышла вон за его пределы. С того момента фолловеры могли видеть лишь зеркальное отражение экс-примы. Таким образом, зеркальная Анастасия Волочкова избавилась от иллюзорной конкурентки, оставшись в полном одиночестве.
Подписчики, увы, старания Анастасии Волочковой не оценили. "Жалкое зрелище", "Шагающий кран", "Фуета уже не та", "Лошадь не добитая", – распекли они знаменитость. Звезда на критику не ответила — себе цену знает.
Напомним, у балерины случилось вынужденное раздвоение личности: на модельной съемке она показала, как в ней борются две ипостаси, зло и добро. Видимо, ангелоподобная Анастасия Волочкова вцепилась в глотку жалкой сопернице с черной душой, раз массовый негатив ее совсем не задевает.