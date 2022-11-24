"Тройной перелом челюсти": перекошенная от боли Кабаева вышла на связь из больницы

В мире российского шоу-бизнеса существует не мало однофамильцев, которые нередко по очереди перетягивают на себя одеяло. В этом плане повезло, а может быть, и не очень Алине Кабаевой: ее былую славу и популярность постепенно прибирает к рукам Александра, за которой активно следят россияне.
Девушка, конечно, далека от успехов в спорте, но зато сумела прославиться как модель, блогер и даже певица. А еще своим скандальным браком и разводом: звезда была замужем за бывшим мужем Аланы Мамаевой, которого посадили за мошенничество. Она не раз признавалась, что пыталась сохранить отношения ради их общего сына Демида, но в конце концов перестала бороться.
Сейчас Кабаева счастлива уже с другим мужчиной – хоккеистом Егором Зайцевым. Парочка расписалась, а модель уже успела подарить возлюбленному ребенка. В общем, в семье царит гармония, но иногда с супругами все же происходят неприятные ситуации.
Накануне девушка внезапно оказалась в больнице, откуда вышла на связь с поклонниками. Она показала заключение врача и написала: "Тройной перелом челюсти, приветик". Благо с блогером все хорошо, а пострадал ее благоверный. Позже она показала видео с одного из последних хоккейных матчей, на котором виден момент, как Егор Зайцев получил травму.
"Всегда, когда смотрю игры, сердце сжимается", – подписала кадры Кабаева, прикрепив смайлик в виде перекошенного лица, которое как бы олицетворяет эмоции звезды от боли и переживаний за своего возлюбленного.