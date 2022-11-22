Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Растянувшая донельзя промежность стонущая Волочкова оседлала голого Джигурду: Ты вошел?
партнеры
Вторник
22 ноября
Лента новостей
19:53
"Не способен поверить в счастье и любовь": Утяшева поставила точку в вопросе развода с Волей
19:16
Актер Гэри Олдмен объявил об уходе
18:55
"Слезы и переживания": увеличившая грудь молодая жена Диброва избавилась от огромной дырки
18:35
Москвичей предупредил россиян об опасности ледяных дождей
18:15
Это было большой ошибкой: изрезанная хирургами Решетова лишилась пятой точки
17:19
Галкина* предупредили о скорой ликвидации: Процесс запущен
16:57
10 лет была любовницей женатого, похоронила единственного сына: трудные испытания Раисы Рязановой
16:38
Жестоко издевался над женой: Готовый к мордобою Газманов отправил себя на плаху
16:18
"Со мной такое в первый раз за 20 лет": Савичева корит себя за нанесенные человеку увечья
15:55
Проревела всю ночь напролет: заплаканная распухшая Седокова умоляет мужика вернуться
15:32
Вылизал: Счастливая Цымбалюк-Романовская отдалась молодому красавцу
15:12
"Все": дочь поставила точку в жизни отощавшей до предела Алентовой
14:52
"Просит о снисхождении": вскрылась мутная схема влипшей в уголовщину Собчак
14:32
"У меня одолжил": Лолита раскрыла происхождение скандального "голого" комбинезона Киркорова
14:31
"Росатом" в начале 2023 года получит лицензию на первую малую наземную АЭС
14:14
Подмосковные врачи несколько часов собирали плечо упавшего с высоты собственного роста мужчины
14:13
"Наш малыш погиб": убитая горем звезда "Битвы экстрасенсов" заполучила чужого ребенка
14:12
Жена сбежала в США, а он один воспитывал дочь и стал дворником: что стало с актером Варчуком
13:52
Прощай, Пресняков! Настоявшая на разводе Подольская умчала из дома с манатками и детьми
13:35
"Росатом" обладает десятками технологий для атомных станций малой мощности
13:32
"Его нигде нет": забравший детей у Муцениеце Прилучный свинтил из России
13:15
Курганский водитель влетел в дерево и погиб
13:12
Наследник баритона: признание вдовы в годовщину смерти Хворостовского потрясло Кадырова
12:55
В частном доме в подмосковном Клину рванул газ
12:43
"Мы упустили Дашу": брошенную звезду "Папиных дочек" Мельникову проводили на небеса
12:24
В Курганской области в пожаре погибли трое детей
12:16
"Поставили смертельный диагноз": Ноющий за бугром Панин собирает деньги на лечение дочери
11:58
"Меня бьет муж": Беременная Орлова объявила о разводе с отцом ребенка из-за насилия в семье
11:38
"Брошенная невеста": Пьяный жених сбежал от разведенки Бузовой к другой
11:18
Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет
10:58
"Взяла и постарела": вывалившая дряблые груди Высоцкая вызвала оторопь
10:38
Погладил пальчиками: Раздвинувшая ноги старушка Максакова дала потрогать свое интимное место
10:18
Беда: Поковырявшийся в промежности Волочковой Джигурда остался без самого ценного
09:58
Рекордные скидки: какая категория недвижимости подешевела в Москве
09:38
"Развод": безутешная Кудрявцева вывалила всю правду о расставании
09:18
Как изменятся цены на недвижимость: прогноз экспертов
08:58
"По помойкам": Прозябающий в нищите Миронов начал побираться
06:08
Почему Центробанк против льготной ипотеки?
04:21
В 23 районах Москвы нет новостроек
02:14
"Не смогут жить": предавших семью принца Гарри и Меган Маркл макнули в сволочной помет
00:01
Икона Божией Матери "Скоропослушница": что нельзя делать 22 ноября
22:13
Пока муж не видит: с кем беременная Орлова втайне делит постель
21:55
"Душа успокоилась": потерявшая человеческий облик Седокова предчувствовала свой конец
20:59
Под Калугой два ребенка пострадали в аварии с полицейским авто
20:50
Умерла звезда сериала "Сверхъестественное" Никки Эйкокс
20:42
Ободрали как липку: Суд заставил Гузееву платить 100 тысяч рублей после разборок с соседями
20:01
На востоке Москвы дети дети провалились под лед в пруду
18:34
Как отличить мошенника от честного иллюзиониста: совет от Сафронова
18:20
МакSим публично отхлестали: унизившаяся певица лезет в постель к бывшему
17:35
"У меня появился любимый человек": порвавшую с Волей Утяшеву застукали в ЗАГСе с молодым красавцем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кровавое утро: 33-летнюю жену Петросяна закололи неизвестные
Ее заслуга: внука Пугачевой признали мертвым
Проникший в лоно Волочковой Джигурда издал неистовый вопль: Сходил под себя
Черный с головы до пят: Разбитого раком старика Розенбаума изъели отвратные пятна
Разврат на всю страну: сношавшаяся перед камерой Боярская напомнила о показе секс-видео на экранах
Прощай, Николаев! Появившаяся с пузиком Проскурякова выбрала другого мужчину
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Не способен поверить в счастье и любовь": Утяшева поставила точку в вопросе развода с Волей

"Не способен поверить в счастье и любовь": Утяшева поставила точку в вопросе развода с Волей

Супруга Павла Воли, гимнастка Ляйсан Утяшева, кажется, устала от слухов. Она решила высказаться о своем браке.
прочитано 126 раз

Два года назад Павла Волю заподозрили в измене. Тогда в Сеть просочились снимки, которые якобы свидетельствуют о том, что резидент Comedy Club провел время с девушками-эскортницами. После этого комику пришлось публично комментировать домыслы общественности. В юмористическом шоу он опровергнул сплетни, выступив с монологом.

ПО ТЕМЕ

"У меня появился любимый человек": порвавшую с Волей Утяшеву застукали в ЗАГСе с молодым красавцем

Утяшева и Воля вышли на связь после громкого заявления о разводе

Но после того о проблемах в браке Воли и Утяшевой публика не перестала говорить. Некоторые до сих пор убеждены, что семейное счастье и идиллию комик и гимнастка лишь изображают публике, хотя сами находятся в шаге от развода. Это предположение злопыхатели стараются подкреплять различными сомнительными доказательствами, перечислять которые лишний раз нет никакого смысла.

В своем телеграм-канале Ляйсан решила поставить точку в вопросе развода с Павлом. Она написала, что если человек настроен видеть плохое во всем, то "он не способен поверить в счастье и любовь других". Гимнастка в очередной раз заявила: в ее браке все хорошо.

Ранее Ляйсан Утяшеву увидели в ЗАГСе с молодым красавцем. Супруга Павла Воли сама поделилась видеозаписью оттуда. Слова гимнастки приводили "Дни.ру".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2022, 19:53 Источник: Telegram-канал "Ляйсан Утяшева"
ФОТОРЕПОРТАЖ

Утяшева в прозрачном платье оценила самых стильных мужчин

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Ее заслуга: внука Пугачевой признали мертвым

Народ ахнул
Шоу-бизнес

"Поставили смертельный диагноз": Ноющий за бугром Панин собирает деньги на лечение дочери

Рассказал о проблемах
Шоу-бизнес

Прощай, Пресняков! Настоявшая на разводе Подольская умчала из дома с манатками и детьми

Оставила мужа
Шоу-бизнес

Погладил пальчиками: Раздвинувшая ноги старушка Максакова дала потрогать свое интимное место

Есть еще порох

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

Регионы

Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+