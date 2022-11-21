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Шоу-бизнес
"Уши вянут": ставшую "артисткой года" Тейлор Свифт швырнули на свалку после награждения

"Уши вянут": ставшую "артисткой года" Тейлор Свифт швырнули на свалку после награждения

Тейлор Свифт стала главной звездой музыкальной премии, но ни нашлось ни единого человека, кто смог бы за нее порадоваться.
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Вчера в Лос-Анджелесе прошла 50-я ежегодная церемония вручения наград American Music Awards. Вечер, определенно стал удачным для Тейлор Свифт, которая одержала победу во всех номинациях, где она была представлена, включая самое почетное звание – "Артист года". Благодаря этим победам, исполнительница стала самой титулованной артисткой в истории премии.

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К сожалению, мало кто способен искренне порадоваться за того, кто превосходит тебя в чем-то. Особенно, когда дело доходит до коллег по сцене. Еще в 2009 году Канье Уэст выскочил на сцену MTV Video Music Awards пока Тейлор Свифт произносила благодарственную речь: отобрал микрофон и заявил, что Бейонсе больше заслуживает этой награды. К слову, много лет после он продолжал проходиться по девушке всячески ее унижая.

Попадание в топ нового альбома Тейлор заставило завидовать Дрейка. Он, плетясь неизменно за Тейлор в списке Billboard Hot 10, выложил скриншот первой десятки, в которую попал, а первую строку просто закрыл смайликами! Вот Вам и мужское поведение.

Даже обычные пользователи Сети мужского пола по какой-то причине взъелись на Тейлор: после окончания церемонии награждения стали появляться комментарии о том, что она не достойна победы.

"Сорок статуэток АМА? За что?!", "Решил включить одну из песен и не смог ее дослушать", "Уши вянут", "Недаром Аретта Фраклин сказала про Тейлор Свифт (Когда ее спросили про талант певицы – Прим. ред.): Она носит красивые платья", – швырнули пользователи Сети ее на свалку музыкальной индустрии.


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Тейлор Свифт. Фото: Hubert Boesl / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 21 ноября 2022, 11:17 Источник: CNN Entertainment ✓ Надежный источник
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