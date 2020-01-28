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Шоу-бизнес

"Все это ошибка": Билли Айлиш прилюдно разнесла звезд на премии "Грэмми"

Билли Айлиш. Фото: Billy Bennight/AdMedia/www.globallookpress.com
Популярная зарубежная певица Билли Айлиш завоевала сразу четыре премий на церемонии вручения "Грэмми". Она стала самой молодой победительницей.
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До появления Айлиш самым молодым лауреатом премии являлась Тейлор Свифт. Первый альбом 18-летней артистки When We All Fall Asleep, Where Do We Go она записала у себя дома в Лос-Анджелесе вместе со старшим братом.

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"Я много шучу обо всем, но я искренне хочу сказать, что я очень благодарна...  Мне кажется, что все это ошибка. Такое чувство, как будто сюда случайно пустили простую фанатку", – передает слова знаменитости Русская служба BBC.

Айлиш достались премии в четырех самых престижных категориях – лучшая песня, лучшая запись, альбом года и лучший новый музыкант. В последний раз такую коллекцию за один год смог собрать Кристофер Кросс в 1981 году.

Впрочем, российская общественность неоднозначно отнеслась к победе зарубежной исполнительницы. Одни принялись восхвалять девушку, а другие обрушились на нее с резкой критикой. Большинство пользователей уверены, что победу должна была одержать певица Арианна Гранде или ее коллега Лана Дель Рей.

"Не понимаю всеобщей ненависти в сторону Билли Айлиш. Как по мне, она талантливая, интересная девушка, с красивым вокалом. У нее классные песни", "То есть Лана Дель Рей, которая на протяжении всего десятилетия упорно трудится и выдает материал с каждым разом все лучше и лучше, не заслужила "Грэмми" и проиграла появившейся из ниоткуда Билли?", "Билли Айлиш – самое плохое, что происходило с человечеством на пути дестигматизации ментальных заболеваний. Глядя на нее, я сам начинаю думать, что их не существует, и все это позерство", – высказались пользователи социальной сети "Твиттер".

Автор: 28 января 2020, 06:02

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