"Все это ошибка": Билли Айлиш прилюдно разнесла звезд на премии "Грэмми"

Популярная зарубежная певица Билли Айлиш завоевала сразу четыре премий на церемонии вручения "Грэмми". Она стала самой молодой победительницей.

До появления Айлиш самым молодым лауреатом премии являлась Тейлор Свифт. Первый альбом 18-летней артистки When We All Fall Asleep, Where Do We Go она записала у себя дома в Лос-Анджелесе вместе со старшим братом.

"Я много шучу обо всем, но я искренне хочу сказать, что я очень благодарна... Мне кажется, что все это ошибка. Такое чувство, как будто сюда случайно пустили простую фанатку", – передает слова знаменитости Русская служба BBC.

Айлиш достались премии в четырех самых престижных категориях – лучшая песня, лучшая запись, альбом года и лучший новый музыкант. В последний раз такую коллекцию за один год смог собрать Кристофер Кросс в 1981 году.

Впрочем, российская общественность неоднозначно отнеслась к победе зарубежной исполнительницы. Одни принялись восхвалять девушку, а другие обрушились на нее с резкой критикой. Большинство пользователей уверены, что победу должна была одержать певица Арианна Гранде или ее коллега Лана Дель Рей.

"Не понимаю всеобщей ненависти в сторону Билли Айлиш. Как по мне, она талантливая, интересная девушка, с красивым вокалом. У нее классные песни", "То есть Лана Дель Рей, которая на протяжении всего десятилетия упорно трудится и выдает материал с каждым разом все лучше и лучше, не заслужила "Грэмми" и проиграла появившейся из ниоткуда Билли?", "Билли Айлиш – самое плохое, что происходило с человечеством на пути дестигматизации ментальных заболеваний. Глядя на нее, я сам начинаю думать, что их не существует, и все это позерство", – высказались пользователи социальной сети "Твиттер".