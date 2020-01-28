"Все это ошибка": Билли Айлиш прилюдно разнесла звезд на премии "Грэмми"

До появления Айлиш самым молодым лауреатом премии являлась Тейлор Свифт. Первый альбом 18-летней артистки When We All Fall Asleep, Where Do We Go она записала у себя дома в Лос-Анджелесе вместе со старшим братом.
"Я много шучу обо всем, но я искренне хочу сказать, что я очень благодарна... Мне кажется, что все это ошибка. Такое чувство, как будто сюда случайно пустили простую фанатку", – передает слова знаменитости Русская служба BBC.
Айлиш достались премии в четырех самых престижных категориях – лучшая песня, лучшая запись, альбом года и лучший новый музыкант. В последний раз такую коллекцию за один год смог собрать Кристофер Кросс в 1981 году.
Впрочем, российская общественность неоднозначно отнеслась к победе зарубежной исполнительницы. Одни принялись восхвалять девушку, а другие обрушились на нее с резкой критикой. Большинство пользователей уверены, что победу должна была одержать певица Арианна Гранде или ее коллега Лана Дель Рей.
"Не понимаю всеобщей ненависти в сторону Билли Айлиш. Как по мне, она талантливая, интересная девушка, с красивым вокалом. У нее классные песни", "То есть Лана Дель Рей, которая на протяжении всего десятилетия упорно трудится и выдает материал с каждым разом все лучше и лучше, не заслужила "Грэмми" и проиграла появившейся из ниоткуда Билли?", "Билли Айлиш – самое плохое, что происходило с человечеством на пути дестигматизации ментальных заболеваний. Глядя на нее, я сам начинаю думать, что их не существует, и все это позерство", – высказались пользователи социальной сети "Твиттер".
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