"Я этого хотела и это случилось": на старости лет Долина обзавелась богатым папиком

Уже достаточно продолжительное время народная артистка РФ и эстрадная исполнительница Лариса Долина рассказывает о своих грандиозных планах. Совсем скоро должен открыться ее собственный джаз-клуб в центре Москвы.
К сожалению, как и на многих других объектах, сроки открытия все время переносятся. Стройка — дело непостоянное, отшучивается Лариса Александровна. А пока двери заведения закрыты, общественность обсуждает процесс открытия клуба.
"Да, я хотела. Я этого хотела и, в общем, это случилось", — рассказывает Лариса Александровна об идеи открытия клуба на старости лет. Но не на одном желании все держится — потребовалась помощь состоятельного спонсора.
Недоброжелатели долго гадали, неужели Лариса Долина стала объектом внимания богатого мужчина и обзавелась папиком? Но на самом деле, спонсором проекта выступил бизнесмен Юрий Растегин. С Ларисой Долиной его связывают долгие годы дружбы.
"Я предложил Ларисе Александровне такой проект на новом объекте", — поделился мужчина. Как ценитель джазовой музыки, Юрий считает, что в столице нет достойного заведения. Ему показалось, что Лариса Долина сможет создать удивительную атмосферу уютного джаз-клуба.