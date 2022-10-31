"Истерика!": неузнаваемая Долина обнаружена разрезанной на куски

Уже которой год подряд публика гадает — в чем секрет молодости Ларисы Долиной? Из солидной "пышечки" она превратилась в стройную и ухоженную женщину.
Неузнаваемая артистка то и дело появляется в новых нарядах и с новой прической. Так, недавно она съездила в Краснодар в составе труппы джазового музыканта Игоря Бутмана. Вот только впечатление Лариса Долина произвела отнюдь не радостное.
Она была обнаружена поклонниками, фигурально выражаясь, разрезанной на куски. Всему виной странное платье с бахромой вместо рукавов. Свисающие кусочки ткани напоминают свисающую кожу. А прозрачная сетка в зоне декольте, по мнению некоторых зрителей, никак не соответствует возрасту Долиной. Напомним, что в этом году артистке исполнилось 67 лет.
Сама же звезда лишь поделилась отрывком выступления. "Знаете, то, как Игорь Бутман ведет концерты и объявляет участников — это отдельная песня. Иногда до коликов истерика! Остроумно, смешно и жутко весело!" — написала Лариса Долина.
С такими сильными эмоциями стоит быть осторожнее. Общественная служба новостей вспомнила историю, когда из-за перенапряжения Лариса Долина практически упала в обморок будучи на сцене. Тогда врачи настояли на перерыве в плотном рабочем графике звезды.