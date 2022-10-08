В одном случае: плюнувший в россиян Панин назвал условие возвращения на родину

Алексей Панин уже несколько лет живет в Испании, не связывая свою судьбу с Россией, которая подарила ему имя и карьеру. Если артист и появляется на родине, то только в своих финансовых интересах.
Судя по всему, знаменитость счастлив строить новую жизнь в Торревьехе. Климат и люди, как отмечал актер, его там полностью устраивают.
При этом Панин уже давно живет не на широкую ногу. Чтобы кормить себя и дочь, ему приходилось наведываться в Москву.
После многочисленных скандальных заявлений соотечественники прекратили звать звезду в какие-либо проекты. Сам Алексей не слишком отчаивается из-за этого, если вынести за скобки вопрос денег.
На своей страничке в социальной сети Панин назвал условие, при котором он вернется в Россию. Это произойдет лишь в том случае, если для артиста наступят последние дни.
"В Россию только помирать можно поехать. Жить надо в другом месте", — по-хамски ответил артист одному из своих подписчиков.
Напомним, раннее Алексей Панин в одном из последних интервью крайне нелестно высказался о россиянах. "Народ, большая его часть, он, к сожалению, с плавленым сырком вместо мозга. Он в этом не виноват, он таким родился", – цитировали звезду таблоиды.