"С Аллой Пугачевой": ищущая поддержки Собчак внезапно умотала за бугор

В социальных сетях появилась новая фотография Ксении Собчак из аэропорта. Блондинка с большим чемоданом и дорожной сумкой позирует фотографу. Чтобы избежать нападок будто бы Собчак внезапно умотала за бугор, ведущая сразу поделилась — она отправилась в рабочую командировку на четыре дня на съемки нового интервью.
Как известно, Ксения Собчак открыто высказывает свою позицию относительно происходящих событий. Но, в отличие от других общественных деятелей, имя Собчак пока не попало в черный список.
Как будто ищущая поддержки у зрителей Собчак регулярно напоминает, как сильно она любит страну и как поддерживает начинания граждан. Так и под последним постом Ксения напомнила, что поддерживает и гордится российскими брендами. Для самой поездки Собчак тоже выбрала пиджак отечественного производителя.
Кроме этого, ведущая предложила подписчикам угадать, с кем будет ее следующее интервью. "С Аллой Пугачевой?", "С Аллой и Максимом?", "С Илоном Маском?" — начали гадать в комментариях. Скорее всего, правильный ответ мы узнаем через несколько недель, когда в сеть выйдет готовый смонтированный ролик.