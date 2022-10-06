"Эту свинью надо в дурдом": Профукавшая мужика Барановская зарабатывает грязным делом

Юлия Барановская — бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина. В 2012 году пара распалась после девяти лет отношений из-за нового увлечения мужчины. Профукавшая мужика Юлия не стала унывать и решила строить собственную карьеру телеведущей.
Юлия не скрывает, что попасть на Первый канал ей помогли звездные знакомства. Однако, до сих пор непонятно, почему после стольких лет Барановская все еще зарабатывает грязным делом. Ведущая наживается на скандалах за гранью разумного, работая на передаче "Мужское Женское". Поясним — в студию приходят люди с жуткими личными историями. Многим из героев требуется серьезная медицинская помощь.
"Эту свинью надо в дурдом", "Морда просит кирпича", "Обнаглела ты баба скандальная", "Пороть таких надо на площади принародно!" — такие грубые комментарии об участниках шоу пишут пользователи сайта ruserialy.net.
Барановская уже получила большой опыт работы на телевидении и отточила журналистское мастерство, но все еще пробуждает в зрителях низменные чувства и агрессию. Подписчики и поклонники задаются вопросом: когда уже Юлия сменит вектор своей деятельности и проявит себя как просветитель?