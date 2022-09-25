"Ребенка больше нет": брошенная Лепсом Барановская вынесла сущий ад

Брак с Андреем Аршавиным не принес звезде счастья: слабая женщина осталась одна-одинешенька с тремя детьми и ворохом грязных интриг за плечами. Недаром телевизионщики смекнули, что Юлия Барановская идеально подходит на роль ведущей шоу о бытовых скандалах.
Подобно героям программы "Мужское/женское" знаменитость вынесла сущий ад: измена в период беременности, сложный развод, битва за алименты. Фанаты так мечтали, что теледива найдет счастье с другим, что невольно приписали ей роман с Григорием Лепсом.
Певец и Юлия Барановская много работали вместе и даже появлялись на совместных фото. В минувшем году артист официально расстался с супругой Анной, однако домыслы о романе с ведущей не подтвердил.
Чуть позже стало известно, что он мечтает вернуть назад бывшую, а Юлия Барановская осталась брошена у разбитого корыта. Будто бы в отместку тогда звезда заявила, что у нее нет любимого человека.
Однако силе и стойкости разведенки "с прицепом" можно только позавидовать. Злопыхатели неоднократно пытались найти ее уязвимое место. На днях сделать это удалось, женщину задели за живое, горе застыло в горле комом.
"Самое страшное, что может услышать мать – то, что ее ребенка больше нет", — высказала мнение Юлия Барановская.
Стало ясно, что на первом месте у знаменитости любимые наследники, которые день за днем радуют ее своими успехами. Ну а с мужчинами телезвезда как-нибудь разберется. 37-летняя Юлия Барановская выглядит отменно и легко привлекает противоположный пол. Осталось только разглядеть подходящего кандидата на руку и сердце.