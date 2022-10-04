Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Главное – не провонять трупным ядом квартиру": Лолита порадовалась уходу Моисеева
"Рыдала как тварь": Пропавшую за океаном Варум нашли в столичной забегаловке
Примадонна в Донбассе: Появилось сообщение о концертном туре Пугачевой по Мариуполю, Херсону и Мелитополю
Синюшный сын-фрик Яковлевой притащил в дом лохматую бабищу: Шикарная
партнеры
Вторник
4 октября
Лента новостей
09:29
"Подготовка российской армии": Оксана Федорова показала тайного супруга за мужским делом
09:29
Где искать дешевые дома в Подмосковье
09:22
"Гадость": ошарашенная Алферова заговорила после известия о драке с наглецом Волей
09:00
Выселить жильца без его согласия: предложены поправки в Жилищный кодекс
08:45
"С пополнением": Родившая Орлова явила народу свою малышку
08:44
"Как старушка": взбесившаяся Долина прилюдно сцепилась с фанатом
06:17
Пресняков вылез сзади: Подольская поделилась домашним видео
04:07
"Трудные времена": Брошенная изменщиком Тарзаном Королева сделала важное заявление
02:26
Скидки не спасают: в России падает спрос на недвижимость
00:09
День Кондара и Ипата: какой праздник отмечается 4 октября
21:57
"За страну не просил": оболганный Ургант всыпал украинскому вруну по первое число
21:02
"А *** ты вообще приезжала?": изошедшую на желчь Пугачеву больно пнули вдогонку
20:27
Во рту у тюменского школьника взорвалась электронная сигарета
20:06
В подмосковном Ногинске нашли труп 11-летнего ребенка
19:37
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
18:54
Схватившаяся за большой причиндал Бузова размяла под юбкой упругий бугорок: Сама себя
18:31
"Вся тусовка уже знает": охочего до молоденьких мальчиков Цискаридзе выдали с потрохами
17:58
"Простите!": зареванный Ургант бросился в ноги украинскому артисту
17:05
Почему не было раввина: православный крест на могиле чистокровного еврея Моисеева вызвал вопросы
16:57
Интимные встречи с мужиками: как Меладзе наживался на бедных украинских девочках из "ВИА Гра"
16:21
Хотели пожениться и провести вместе старость: что случилось с американской невестой Моисеева
16:11
Живу в сердце: Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель похвасталась переменами в личной жизни
15:58
"Максюша очень ранимый": любитель потных парнишек Цискаридзе прилюдно обласкал иноагента Галкина
15:04
Под Москвой женщину подозревают в организации убийства своего бывшего мужа
15:01
В Ленобласти при ДТП пострадал иностранец
14:59
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
14:52
В Пермском крае вандалы разгромили кладбище
14:49
Публика не обрадовалась возвращению: Ревву погнали со сцены под свист
14:47
"Бомбическая красотка": Родившая скромница Арзамасова продемонстрировала голый живот
14:47
На частном борту: названа причина повторного бегства Пугачевой из России
14:45
В Петербурге загорелись две иномарки
14:42
В Волгограде женщина избила свою падчерицу
14:19
В Ленобласти пьяный начальник отдела полиции разбил 3 чужих машины
14:11
В Казани мужчина попал под колеса автомобиля каршеринга
14:01
"Распространяю фейки": Собчак отреагировала на потенциальное уголовное дело
13:38
Брухунова проболталась о побеге из дома после объявления о разрыве с Петросяном: Вызывает отвращение
13:22
Жив: разыскиваемый всеми службами Сочи Легостаев вышел на связь после пропажи
13:20
"Я туда": Перед загадочным исчезновением в море выпускник "Фабрики звезд" вел себя странно
13:08
Похоронил единственную дочь и бросил жену ради Цымбалюк-Романовской: непростая судьба Джигарханяна
13:00
Орал матом и хулиганил: как себя вел перед смертью разбитый инсультом Моисеев
12:52
"В составе преступной группы": полиция решила наказать Собчак по уголовной статье
12:42
"В шоком состоянии": подруга Киркорова о последней встрече с пропавшим в Сочи Легостаевым
12:30
Кудрявцева рассталась с партнером: Упустили нашу любовь
12:24
Можно ли снизить ставку по ипотеке в Сбербанке?
12:17
"Живот накладной!": оголившуюся на яхте беременную Орлову с позором разоблачили
11:39
Вслед за Пугачевой: критикующая Россию Варум улетела в Израиль
11:27
Садальский смешал Цискаридзе с грязью: Позор по блату
11:19
Эмин Агаларов запускает сеть фитнес-клубов
11:17
"Хочется жить": Рассказавший о раке престарелый Петросян припал к бокалу
11:11
"Чем-то болею": Подурневшая звезда "Кривого зеркала" рассказала о глистах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
Рудковская раскрыла покупателя замка Пугачевой: Отличное приобретение
"Измена, ревность, ложные ожидания": объявлено о расставании Петросяна и Брухуновой
Собчак рвет и мечет из-за тайного отъезда Андреевой из России
Прилучный оставил Брутян и вернулся к детям: Заскучал по бывшей семье?
Вслед за Пугачевой: критикующая Россию Варум улетела в Израиль
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Гадость": ошарашенная Алферова заговорила после известия о драке с наглецом Волей

"Гадость": ошарашенная Алферова заговорила после известия о драке с наглецом Волей

"Павел Воля неудачно пошутил по поводу личной жизни Ирины Алферовой чем рассердил актрису. Актриса поднялась на сцену и влепила стендаперу звонкую затрещину. В видео подробности этого события", – подобными ссылками полнится Интернет. Ирина Ивановна открыла одну из них и ужаснулась.
прочитано 125 раз

"На днях увидела в Интернете гадость про себя и была просто ошарашена, – признается Ирина Алферова. – Какой-то человек по фамилии Воля – я его не знаю, он где-то мелькает в передаче "Камеди Клаб", я никогда не смотрю эти передачи, не понимаю этот жанр, не понимаю, над чем люди смеются... Так вот пишут, что этот человек пострадал от меня".

ПО ТЕМЕ

"Горько и несправедливо": Алферова расплакалась из-за участи лишившегося родного дома Райхельгауза

Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

Актриса в ужасе от этой лжи! "Придумана целая история, как будто я его ударила, – поражена Алферова. – Понятия не имею, кто этот человек, и не понимаю, почему мое имя треплют в связи с этими глупыми выдумками. Недоумеваю, почему про меня пишут подобные гадости. Людям что, заняться нечем?"

Ирина Ивановна терпеть не может все эти слухи, разговоры, досужие домыслы. По этой же причине она отказывается от участия в "желтых" ток-шоу. "Мне это неинтересно! – уверяет актриса. – Никогда не ходила не собиралась. Мне уже два года звонят с телеканала НТВ и приглашают поучаствовать в одной передаче. Я отказываюсь и прошу: "Девочки мои милые, ну отстаньте от меня. К вам на НТВ точно ни за что не пойду".

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2022, 09:22 Источник: "Мир новостей" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие роли Ирины Алферовой

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву

Живого места не оставили
Шоу-бизнес

Прямо на похоронах: Орбакайте наплевала на мертвого Моисеева

Вот это выходка!
Шоу-бизнес

Схватившаяся за большой причиндал Бузова размяла под юбкой упругий бугорок: Сама себя

Прямиком из Белоруссии
Шоу-бизнес

Почему не было раввина: православный крест на могиле чистокровного еврея Моисеева вызвал вопросы

Можно ли служить двум богам

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

Во рту у тюменского школьника взорвалась электронная сигарета
Под Москвой женщину подозревают в организации убийства своего бывшего мужа
В Пермском крае вандалы разгромили кладбище
В Волгограде женщина избила свою падчерицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+