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Шоу-бизнес
"Приходится прощаться": хваставшая еврейскими корнями Долина бросилась наутек

"Приходится прощаться": хваставшая еврейскими корнями Долина бросилась наутек

Лариса Долина не на шутку напугала своих поклонников.
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Некоторые представители российского шоу-бизнеса нашли счастье в жизни в Израиле, не имея при этом еврейские корни. А вот первородная еврейка Лариса Долина, которая, к слову, гордится и хвастается своим происхождением в некоторых интервью, остается в России и пока довольствуется тем, что путешествует по городам своей родины.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Как известно, знаменитая блондинка постоянно живет в Москве, как и многие ее коллеги по творческому цеху. Однако из-за работы ей время от времени приходится покидать родные края. Вот и на днях певица бросилась наутек, а вот куда точно, неизвестно. Понятно лишь то, что сегодня утром она вылетела в столицу из Казани.

Пока артистка была вдали от дома, на нее, судя по всему, навеяла грусть. Иначе как объяснить стихотворение, которое Лариса Долина разместила в своем блоге. Лирический герой произведения – артист, который "отыграл свою последнюю гастроль" и собирается покинуть большую сцену.

"Жизнь такова, увы, Приходится прощаться. Снимаю шляпу, господа! Примите мой поклон", – написала на своей странице артистка.

Многих, очевидно, взволновали или даже напугали эти строки. Но знаменитая блондинка поспешила успокоить своих фанатов, заверив, что стихи не про нее.

"Я еще повоюю! Не дождутся!", – пообещала Лариса Долина.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2022, 13:05 Источник: Телеграм-канал Ларисы Долиной ✓ Надежный источник
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