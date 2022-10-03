Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву

В отпуске с экс-участницей "Дома-2" случилась неприятность.

На днях Алена Водонаева уехала в отпуск в Турцию и, конечно, стала делиться с поклонниками фотографиями, снятыми на курорте. Солнце, море и бассейн – отличная возможность сфотографировать себя в купальнике и показать народу свою идеальную фигуру! Вот только далеко не все пользователи оценили старания звезды "Дома-2".



Голую артистку после пары откровенных фотосессий без одежды, условно говоря, растерзала толпа разъяренных пользователей! Ведь под снимками появилось очень много негативных комментариев, в которых недовольный народ раскритиковал Алену Водонаеву за излишнюю откровенность, а ведь она, на секунду, мама!

Очевидно, что этот факт возмутил артистку. Так что, один из последних постов она посвятила хейтерам. На этот раз звезда, судя по всему, решила не бесить людей телом в купальнике и облачилась в платье. В руки она взяла шикарный букет, причем не просто так.

"Эти цветы я принесла на могилу самооценки тех, кто на полном серьезе, в осуждающей форме обсуждает мои фотографии и видео в купальнике на море/в бассейне", – написала в своем микроблоге телеведущая.

Судя по размеру букета, можно предположить, что могила самооценки хейтеров с подачи Алены Водонаевой теперь усыпана цветами! Экс-участницу "Дома-2" теперь волнует вопрос: в чем же ходят по пляжу женщины, которые так яро критикуют ее полуголые снимки?