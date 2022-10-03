"Распространяю фейки": Собчак отреагировала на потенциальное уголовное дело

В понедельник, 3 октября, стало известно, что известная в России журналистка и блогерша Ксения Собчак может стать фигурантом уголовного дело. МВД подозревает ее в распространение фейков и требует от СК РФ начать следствие.
Как сообщает портал URA.RU, полиция направила в Следственный комитет России материалы, касающиеся интервью ведущей ютуб-шоу с режиссером Виталием Манским. Последний в ходе интервью зявил журналистке о хищении крупных денежных сумм со стороны организаторов Московского международного кинофестиваля.
По словам кинопродюсера, речь может идти от присвоении не менее 85% бюджетных средств, выделенных для мероприятия. Впрочем, эти заявления нуждаются в проверке компетентных органов. В отношении режиссера уголовное дело уже возбуждено.
Ксения Собчак изначально проходила как свидетель по делу, однако теперь не исключено, что и она получит обвинения по 207.3 УК РФ. Если вина журналистки будет доказана, но максимально ей может грозить лишение свободы сроком на три года.
Сама Ксения Собчак уже отреагировала на потенциальное уголовное дело. Она усмотрела в возможном следствии попытку давления за профессиональную деятельность.
"Я, по мнению МВД, распространяю фейки про культуру",
– сыронизировала Ксения Собчак, напомнив, что по вышеуказанной статье проходят граждане, распространяющие фейки про армию.