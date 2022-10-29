"Паразиты поперли наружу": опасная болезнь изводит Казарновскую по капле

Специфическая литература и общение с просвещенными интеллектуалами спровоцировали у певицы интерес к эзотерике. Любовь Казарновская развивается в этом ключе, а мыслями делится на ютуб-канале. Последнее видео звезды посвящено очищению пространства от пагубных явлений.
"Вся та грязь, все паразиты, которые скопились в человечестве, поперли наружу. Это как болезнь такая затяжная, которой болело все человечество... Это бурлит, кипит, выражается в разных аспектах: конфликты, природные катаклизмы, состояние сознания, когда человека крутит, вертит... Внутренняя боль невероятная", — объяснила знаменитость.
Своеобразный недуг, о котором вещает Любовь Казарновская, изводит и ее, и других людей будто по капле. Его причиной женщина называет концентрацию темных энергий. Однако певица нашла противоядие.
"Нам надо категорически уничтожить любую ненависть друг к другу, любой негатив, любой злобный посыл. Мы должны понять, что нет врагов, мы сами их создаем в своих душах, сознании, сердцах, головах. Мы все дети света, мы пришли сюда с определенной задачей", — взмолилась оперная дива.
Любовь Казарновская призвала россиян одуматься, ведь "мир трясет не по-детски". По словам звезды, грядет эпоха женщины, эпоха материнства, любви, переплюсовка на свет. Она уверена: людям нужно гасить все возникающие пагубные чувства, открыть сердца друг другу и энергию эмпатии.
"Мы все едины. Мы не имеем права вставлять клинья вражды друг с другом", — выразилась Любовь Казарновская.